東京・八王子で19日午後、広範囲でひょうが降り出し、フロントガラスが割れるなどの被害が続出しました。また、激しい雷雨に見舞われた神奈川県では、下水道工事の作業員が流されたとの情報もあります。■八王子で巨大なひょう容赦なく車の天井とボンネットを打ちつける氷の塊。撮影した男性によると、空から次々と降ってくる光景は、まるで「製氷機のようだった」といいます。驚くべきは、その大きさです。50年八王子に住んでいる