アメリカの金利の引き下げを追い風に、日経平均が押し上げられました。朝から、ほぼ全面高の展開となった19日の東京株式市場。日経平均株価は、一時1000円を超える値上がりとなりました。その背景にあるのが、日本時間19日未明にアメリカのFRB（連邦準備制度理事会）が決定した、政策金利の0.5％大幅利下げです。FRB・パウエル議長：この決定は、政策スタンスを適切に再調整すれば、労働市場の強さは緩やかな成長と、持続的なイン