【Amazon：HPノートパソコン】 セール期間：9月20日0時～9月21日0時 ヒューレット・パッカード（HP）製のノートパソコンがAmazonにてセール価格で販売されている。期間は9月21日0時まで。 今回セール価格で販売されるのは、タッチディスプレイ搭載のノートPC。ハードディスク容量やCPUモデル違いの計4製品がライ