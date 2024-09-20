【Amazon ロジクール製品セール】 実施期間：9月30日23時59分まで Amazonにて、ロジクールのゲーミングブランド「Logicool G」より「G813-TCWH」と「G-PKB-002LNd」がセール対象となっている。セール期間は9月30日23時59分まで。いずれも購入の際は価格がセール価格かどうかを確認したのち購入してほしい。 「G813-TCWH」はタクタイ