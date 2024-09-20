【Amazon：GARMINスマートウォッチ】 セール期間：9月20日0時～9月30日23時59分 GARMIN（ガーミン）のスマートウォッチがAmazonにてセール価格で販売されている。期間は9月30日23時59分まで。 運動による様々な数値の測定や睡眠管理に適したスマートウォッチ4モデルが期間限定のセール価格となって登場。スマホに連動し、電話