ボートレース蒲郡の「きょうも、あなたと名鉄バス杯争奪戦」は１９日、準優進出戦が行われた。初使用から常に快速を誇ってきた６３号機を地元Ａ１の中山雄太（４０＝愛知）が引き当てＶ候補に挙げられた。レースで同乗した選手からも「中山選手の足はすごい」と評判になったが、本人は仕上げ切れていないと感じたようで、４日目には「手前の足を求めたら、全体に悪くなった」と調整の方向を間違えた。４号艇で登場した準優