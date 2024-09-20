ボートレース下関の「スポニチ金杯争奪戦」が２０日に開幕する。野田彩加（２１＝山口）の２０２５年前期適用勝率は１９日時点で６・０８。２０２４年後期の４・７８から大きくジャンプアップしており初のＡ級昇格も射程圏だ。「調整も特に変えていないし何がいいのか…」と本人も首をひねる。一方で「事故点が低くなっているのがいいのかな」と自己分析。２０２４年前期０・４５、２０２４年後期０・４１の事故率が２０２５年