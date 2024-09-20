Anastasiia Malenko[キーウ １９日 ロイター] - ウクライナ当局は１９日、ロシアがウクライナ東部スムイ州にあるエネルギー施設を標的とし、民間インフラを攻撃したと発表した。国連人権監視団によると、電力網への攻撃は人道法に違反する可能性がある。地元検察当局によると、１８日夕、スムイ地方クラスノピリア近郊で砲撃があり、３人が死亡、１人が負傷した。さらに１９日の日中にも砲撃があり、２人が負傷した。ウクライ