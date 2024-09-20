［ローマ１９日ロイター］ - イタリア銀行（中央銀行）のファビオ・パネッタ総裁は１９日、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の金融緩和サイクルが今後数カ月で加速する公算が大きいとの見解を示した。ＥＣＢ理事会メンバーも務めるパネッタ氏はイタリアの通信社ラジオコルに対し、ユーロ圏経済が低迷の兆候を見せていることや、昨日の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ決定を考慮すると、「ＥＣＢによる利下げは今後数カ月で加速