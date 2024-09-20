【モデルプレス＝2024/09/20】モデルのPyunA.（ぴょな）が、20日発売の「ヤングマガジン」43号（講談社）の表紙と巻頭グラビアに登場。美しいバストを披露している。【写真】PyunA.、ヒョウ柄ビキニで美バスト開放◆PyunA.、ビキニ姿で美バスト披露本誌には2回登場してきたPyunA.が、初表紙に登場。そんな記念すべき今回は、糸島ロケでギャル度MAXなハイテンショングラビアに挑戦した。鮮やかなピンクやヒョウ柄のビキニで美しいバ