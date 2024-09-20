【モデルプレス＝2024/09/20】SNSフォロワー50万人超えの金谷みひろが、20日発売の「ヤングマガジン」43号（講談社）の巻末グラビアに登場。美しいバストを披露している。【写真】PyunA.、ヒョウ柄ビキニで美バスト開放◆金谷みひろ、美谷間くっきり水着姿「Pick Up Girls！」企画で好評だった金谷が本誌に再登場。プチバカンスを満喫している様子が掲載される。今回は、ヘルシーな黄色のビキニ姿で美しいバストを披露している。◆