【モデルプレス＝2024/09/20】モデルの中村みずきが、20日発売の「ヤングマガジン」43号（講談社）の巻中グラビアに初登場。美しいボディラインを披露している。【写真】PyunA.、ヒョウ柄ビキニで美バスト開放◆中村みずき、美ボディ披露アーティスティックスイミング（＝シンクロ）の選手だった中村が本誌初登場。今回水中撮影に挑戦した。ビキニだけでなく、人魚のような水着姿も披露し、美しいボディで魅了している。◆表紙はPy