きょうのポンドドルは一旦１．３３ドル台まで上昇したものの、ＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが出ており、１．３２４０ドル付近に伸び悩む動きを見せている。２１日線の上を維持し上向きの流れを継続しているものの、８月に付けた直近高値を上回って来ていることもあり、上値での売りオーダーも出るようだ。 きょうは英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果が発表になり、予想通りに政策金利を据え置いた。ベ