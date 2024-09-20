【週刊ヤングマガジン 2024年43号】 9月20日 発売 価格：510円 週刊ヤングマガジン 2024年43号 本日9月20日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年43号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが掲載された。 本誌の表紙及び巻頭グラビアはヤンマガ初表紙となるPyunA.（ぴょな）さん。巻中グラビアには”国民的彼女”中村みずきさんが披露す