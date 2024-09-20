１８７５年：江華島沿岸に派遣された日本艦隊が朝鮮守備隊と戦火を交える「雲揚号事件（江華島事件）」が発生１９４５年：ソウルに米軍政庁が設置される１９５１年：李承晩（イ・スンマン）大統領が中国軍の撤収など４項目からなる朝鮮戦争休戦条件を提示１９６２年：ソウルに無人公衆電話が登場１９７１年：韓国と北朝鮮の赤十字社が離散家族を探すための予備会談を板門店で初開催１９７８年：高麗大蔵経の初鋳本５９種・７３冊見