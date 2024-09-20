1980（昭和55）年9月20日、蔵前国技館で行われた秋場所7日目の大関貴ノ花と平幕高見山の一番は、土俵際で投げの打ち合いとなった。軍配は貴ノ花（下）に上がったが、まげが先についたとの判定で高見山の勝ちに。取組後、まげがなかったら勝っていたと問われた貴ノ花は「それがなきゃ相撲が取れないよ」と話した。