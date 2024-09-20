レバノン全土でイスラム教シーア派組織ヒズボラの戦闘員らが所有していた通信機器が一斉に爆発して以降初めて、ヒズボラのトップのナスララ師がビデオ演説し、犯行の可能性が指摘されるイスラエルに対して、「テロ行為であり、レバノンに対する宣戦布告だ」などと述べました。ナスララ師は、2日連続で起こった通信機器の爆発について、イスラエルによるものだと断定したうえで、「越えてはならない一線を越えた」などと述べ、非難