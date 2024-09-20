【ヤンチャンWebグラビア】 9月16日～20日 掲載 秋田書店はヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、9月16日より20日にかけて順次グラビアを公開した。 今週は「メンズマンデー」よりSOLさん、「『別冊ヤングチャンピオン10月号』アザーカット」より篠崎愛さん、「『ヤングチャンピオン烈No.9』アザーカット」より高鶴桃羽さん、「今月の一推