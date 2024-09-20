「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2024ソログラビアSP！」より花城奈央さん 講談社は、ヤンマガWeb内「グラビア」のページを更新した。 本日9月20日の更新では、6週にわたりミスマガジン2024受賞者のソログラビア未公開カットが公開される「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2024ソログラビアSP！」より、ミス週刊少年マガジン受賞者の花城奈央さんが登場。また、9月19日には「推しメンFile」より益永拓弥さん