【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アルバム『The Handsome』を引っさげて行われた全国ツアーは、6万人を動員！ 9月11日に東京ガーデンシアターにて行われた『山崎育三郎 全国TOUR 2024「THE HANDSOME」』ツアーファイナルより、初披露となった最新曲「クランクアップ」のライブ映像が公開された。 本ツアーは、5月からアルバム『The Handsome』を引っさげて行われたツアー。全国2