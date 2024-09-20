20日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比490円高の3万7380円と急騰。日経平均株価の現物終値3万7155.33円に対しては224.67円高。出来高は1万1843枚となっている。 TOPIX先物期近は2614ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.87ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37380