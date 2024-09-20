2024年9月17日、テレビアニメ「ブルーロック」第2期の第2弾PVとエンディング（ED）主題歌が公開され、中国のファンから賛否両論のコメントが寄せられている。（本記事はネタバレを含みます）「ブルーロック」は、金城宗幸氏（原作）、ノ村優介氏（作画）による漫画作品。日本フットボール連合の「青い監獄（ブルーロック）プロジェクト」の強化指定選手に選ばれた主人公・潔世一（いさぎよいち）が世界一のストライカーを目指し奮