元ＡＫＢ４８の女優・島崎遥香が１５日、自身のインスタグラムを更新。帽子で隠しながら、くっきりとボディーラインが浮かび上がる白のキャミソール姿の写真を公開した。島崎はインスタグラムで、韓国語での「走ってないよ」とのコメントとともに、ウエストチラ見せの白キャミソール＆ダメージデニム姿で夜の街を歩き、アイスクリームを食べる姿を公開。ピンクのハットを目深にかぶって顔は見えないようにしていたが、ハイテン