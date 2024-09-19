東京電力福島第1原発の立て坑に流れ込む、海水で希釈した処理水（右下）＝8月東京電力福島第1原発の処理水海洋放出を巡り、日本政府と国際原子力機関（IAEA）が、IAEAの枠組みの下、中国も参加できる形でモニタリング（監視）体制を強化する方針を固めた。政府は中国とも並行して協議しており、中国を含む第三国の役割を拡充し、海水や放出前の処理水の試料採取を容認する方向。新たな監視体制を踏まえ、中国が日本産水産物の輸