英情報調査会社クラリベイトは１９日、注目度の高い論文の著者で、ノーベル賞の有力候補となる研究者を表彰する今年の「引用栄誉賞」の受賞者２２人を発表した。日本からは、生理学・医学分野で米国立眼病研究所の彦坂興秀氏と、化学分野で信州大特別特任教授の堂免一成氏が選ばれた。彦坂氏は、眼球の運動や複雑な手の動きに大脳の特定部位が関連していることを突き止めた。堂免氏は、太陽光をあてて水を分解する「光触媒」で