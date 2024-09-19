アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）が政策金利を通常の2倍の利下げ幅にあたる0.5％引き下げたことに対し、ウォール街では好意的に受け止める声が多く上がっています。ウォール街で話を聞いた人「少しポジティブに感じている。ただ、ポジティブに捉えるには慎重を期す必要がある。まずは住宅ローン金利が少し下がって欲しいし、将来的には自動車やその他重機の購入についても価格が少し下がることを期待している」「高利子のた