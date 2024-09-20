欧州連合（EU）の行政を担う欧州委員会は19日、米アップルに対して、デジタル市場法（DMA）の義務違反の疑いで調査を始めた、と発表した。対象になったのは、スマートフォンやタブレット向けの基本ソフト（OS）で、関連するサービスを提供する企業の製品との相互運用性が不十分だと判断した。【画像】EU、巨大IT企業の租税回避にメス世界で「デジタル課税」議論もDMAは、米国に拠点を置く巨大IT企業による市場独占を防ぐ目的