立憲民主党の代表選挙の候補者は、投開票日を4日後に控え、支持の拡大を図りました。立憲民主党・野田元首相：地方分権改革は、われわれの一丁目一番地、本気の地方分権改革もやっていきたい。野田元首相は、全国知事会から政策提言を受けました。また、枝野前代表はバーのマスター役に扮（ふん）し、若者との交流イベントに参加しました。立憲民主党・枝野前代表：若い世代の皆さんの声って、一番僕らが聞きにくい。こういう場は