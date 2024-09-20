◆9月20日生まれの著名人◆小田和正（47年＝シンガー・ソングライター）鈴木砂羽（72年＝女優）新藤晴一（74年＝ポルノグラフィティ）一青窈（76年＝歌手）若林正恭（78年＝オードリー）大本彩乃（88年＝Perfume）高瀬愛奈（98年＝日向坂46）