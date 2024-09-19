TBS系バラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』(毎週木曜22:00〜、26日は21:30〜90分スペシャル)で、9月26日から新企画が始動。番組内容やスタジオのセットも一新し、新たな装いでスタートする。『櫻井・有吉THE夜会』新キービジュアル○■芸能人の「価値観」を検証する新企画がスタート新企画は「あなたの価値観を教えてください」と題し、MCの櫻井翔と有吉弘行が、同じ価値観を持つ人気芸能人たちをゲストに招き、ゲスト芸能人たちの