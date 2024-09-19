ボートレース福岡の「日刊スポーツ杯」は１９日、準優勝戦が行われた。枝尾賢（４２＝福岡）は１枠で登場した準優１０Ｒ、外枠からの攻めもあったが「先に回れば大丈夫だと思っていた」とコンマ１０のトップスタートから慌てず騒がず押し切りに成功。きっちりベスト６入りを果たした。「変わらず行き足や回り足はいいし、伸びも悪くない。足に関しては全く問題ない。３枠でも今の感じをベースに行く」と好ムード。序盤は調整に