SwitchBot CO2センサー（温湿度計）とSwitchBot 温湿度計 Proが日本で発売！SwitchBotがドイツ・ベルリンにて2024年9月6日（金）から9月10日（火）まで開催されていた世界最大級の家電見本市「IFA 2024」において新商品としてスマートホーム関連の「CO2センサー（温湿度計）」および「温湿度計 Pro」、「リレースイッチ」、「ロールスクリーン」、「空気清浄機」、「空気清浄機 Table」、ロボット掃除機「K10+ Pro」にハンディーク