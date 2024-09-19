超ときめき□宣伝部 超ときめき□宣伝部（□は白抜きハートマーク）が、9月16日に、全国ツアー「超ときめき□宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2024」の最終公演を東京・Zepp Hanedaで開催した。今年の全国ツアーは大阪・フェニーチェ堺 大ホールを皮切りに、9都市11公演が開催。単独公演としては初になる海外公演として、韓国とインドネシアの公演も行われた。【写真】「超ときめき□宣伝部のきみのハートに