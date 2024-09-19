北京文化フォーラム２０２４開催19日、北京文化フォーラム2024の開幕式。（北京＝新華社記者/張鋮）【新華社北京9月19日】中国北京市で19日、「北京文化フォーラム2024」が開幕した。今年は「文化交流の深化共同進歩の実現」を年次テーマに掲げた。北京文化フォーラム２０２４開催19日、北京文化フォーラム2024の開幕式に参加したゲストら。（北京＝新華社記者/鞠煥宗）北京文化フォーラム２０２４開催19日、北京文化フ