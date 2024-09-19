韓正副主席、国際平和デー記念行事であいさつ19日、国際平和デー記念行事の開幕式であいさつする韓正副主席。（済南＝新華社記者/丁林）【新華社済南9月19日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は19日、山東省済南市で国際平和デー記念行事の開幕式に出席し、あいさつした。韓正副主席、国際平和デー記念行事であいさつ19日、国際平和デー記念行事で参加者と記念撮影する韓正副主席（前列中央）。（済南＝新華社記者/丁林）