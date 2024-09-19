体操男子でパリ五輪団体金メダルの橋本大輝＝セントラルスポーツ＝が、２８年ロス五輪を目指すことを明言した。１９日は都内で日本体操協会の祝勝会に出席。取材に応じ「（五輪後）１か月休んで自分と向き合う時間の中で、もう一度オリンピックの舞台に立ちたい強い気持ちを思い出せた。次のロス五輪で団体、個人総合金メダル獲得に向けて頑張りたいという思いが芽生えてきた」と語った。この日は金メダルを首にかけ、パリの健
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