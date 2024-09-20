ギャルモデルのPyunA.（ぴょな・24）が、20日発売の『週刊ヤングマガジン』43号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。“ギャル界の神！”と称される最強美女が、圧巻の美しさとかわいさレベチのビキニで初めてカバーを飾った。【別カット】これぞギャル！デニムシャツからヒョウ柄ビキニを覗かせるぴょなぴょなは完璧なビジュアルで同世代の女性を中心に憧れの的として人気を誇り、「一番会いたいモデル」と呼び声も高い最強