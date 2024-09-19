横浜市の首都高速で8人が乗ったワンボックスカーが単独事故を起こし、そのうち1人が死亡しました。19日午後6時半ごろ、横浜市中区の首都高速狩場線で「乗用車単独の交通事故。けが人多数出ています」と通報がありました。警察などによりますと、8人が乗っていたワンボックスカーが道路の壁に衝突する単独事故を起こしました。8人全員が病院に搬送されましたが、30代の男性1人が死亡しました。他の7人のけがの程度は分か