自民党総裁選の候補者らは東京・秋葉原で演説会を行い、経済成長やアニメ、漫画の産業振興などについて訴えました。加藤元官房長官：最低賃金の引き上げ。達成を前倒しして、2000円を目標に努力をしていく。河野デジタル相：いろんなルールが、新しい技術を想定しない時に作られた。この規制の壁を、打ち破らなければならない。石破元幹事長：日本国の独立と平和。石破茂は総理として、この国の安全を必ず守っていく。茂木幹事長：