2024年11月3日（日）にNEW PIER HALLにて『TGC teen 2024 Winter』の開催が決定。『TGC teen 2024 Winter』「TGC teen」は、SNSや動画配信サイト上でティーンに影響力のある出演者を中心とし、ティーンの未知なるパワーを存分に発揮・体感できる、東京ガールズコレクション（TGC）がプロデュースする”令和teen”のためのガールズフェスタ。先月8月30日（金）には、Zepp DiverCity（TOKYO）にて『TGC teen 2024 Summer supported b