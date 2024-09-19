浦和から期限付きで移籍したＤＦ荻原拓也が所属するクロアチア１部のディナモザグレブは１９日、セルゲイ・ヤキロヴィッチ監督の契約を解除したことを発表した。今後はサンドロ・ペルコヴィッチコーチが暫定的に指揮を執る。ディナモザグレブは１７日の欧州チャンピオンズリーグ初戦でドイツのバイエルンと対戦。荻原は同試合で日本人３人目となるＣＬデビュー戦弾を決めたもののチームは２―９で大敗した。同クラブのザジェッ