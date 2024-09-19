京王電鉄（東京都）は１９日、子会社「京王重機整備」で車輪と車軸の取り付け作業の記録改ざんが判明したと発表した。同社が作業を受託した関西以東の鉄道会社など２９社の車輪・車軸計１７８６本に改ざんがあり、各社が安全性の確認を進めているという。国土交通省は電鉄、重機の両社に対し、２０日から鉄道事業法に基づく特別保安監査を行う。両社によると、東京都八王子市内の事業所で少なくとも２０１６年以降、取り付け作