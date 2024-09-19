ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第１３戦スポニチ杯」は１９日、予選２日目が行われた。真子奈津実（３６＝福岡）は２日目１Ｒ、インからコンマ０８のトップスタートを決めて逃げ快勝。２号艇の８Ｒはスタート後手に回り、外枠勢にのみ込まれながらも道中、追い上げて３着を確保した。初日から１、１、３着と好調をキープして予選を折り返す。「足はいいと思います。回り足は回ってからがすごくいい。道中の乗り心地