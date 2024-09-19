陸上女子１万メートルで日本歴代３位の記録を持つ不破聖衣来（拓大４年）は、真夏の祭典から刺激を受けている。かねてマラソンでの２０２８年ロサンゼルス五輪メダル獲得を目標に掲げる不破と五十嵐利治監督は、長い目で体づくりなどに着手。大学生活はケガとの戦いになったが、不破は「この経験が絶対に次のステージに生かせると思っているし、生かさないといけない。この経験を次に生かせるようにしていきたい」と前を向いて