ボートレース徳山の「トライアングルカップ」は１９日、準優勝戦が行われた。中田竜太（３６＝埼玉）は準優１１Ｒを逃げて１着。相棒１１号は２回前に仲口博崇がＶの好調機。「足はいいですよ。そんなに変わらない人はいるけど上位。バランスが取れて出足の方がいい。２枠で優勝を狙うなら、もうひと足ほしい。回転を上げていけば、いい足になりそう」と舟足は軽快。さらなる上積みのメドも立っている。今年はＳＧに３大会出