無免許で車を運転し、偽造した免許証を提示したとして、愛知医科大学病院の医師が逮捕されました。 偽造有印公文書行使などの疑いで19日に逮捕されたのは、愛知医科大学病院で医療情報部長を務める深津博容疑者(64)です。 警察によりますと、深津容疑者は8月12日、愛知県長久手市の路上で、無免許で乗用車を運転し、警察官に偽造した運転免許証を提示した疑いが持たれています。 深津容疑者は「間違いありません」と