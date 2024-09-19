１９日の東京金融市場は、円安・株高が進んだ。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げを受けて日米金利差の縮小が意識されたものの、今後の利下げペースが想定より緩やかになるとの見方が広がり、一時は１ドル＝１４４円目前まで円安・ドル高が進行。午後５時、前日（午後５時）に比べて６３銭円安・ドル高の１ドル＝１４２円５０〜５２銭で大方の取引を終えた。株式市場では、日経平均株価（２２５種）が一時、前日終値比