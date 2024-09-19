Kリーグ1のFCソウルでプレーする元イングランド代表MFジェシー・リンガードが罰金処分を受けることとなった。韓国『聯合ニュース』が伝えた。リンガードはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織育ちで、レスター・シティやバーミンガム・シティ、ブライトン＆ホーヴ・アルビオン、ダービー・カウンティ、ウェストハムでプレー。ノッティンガム・フォレストを2023年7月に退団していた。2024年2月にFCソウルに加入。初めてイングラ