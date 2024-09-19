お笑いトリオ・パンサーの向井慧が、19日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）に出演。「もし、テレビ朝日で自分がMCを担当する冠番組をもったら、周りのメンバーには誰を選ぶ？」をテーマに、芸人たちがプロ目線で考えて欲しいメンバーをドラフト形式で指名する、業界注目度の高い企画『芸人ドラフト会議』の中で大粒の涙を流した。【予告動画】パンサー向井、芸人ドラフト会議で思わず涙