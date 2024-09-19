【MLB】マーリンズ4-8ドジャース（9月18日（日本時間9月19日））【映像】女性観客に“強烈打球”→まさかの展開9月18日（日本時間9月19日）に米・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークで行われたマイアミ・マーリンズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平の放った打球が、スタンドにいた女性ファンの元へと飛び込んだひとコマが、野球ファンの間で注目を集めている。8-3、ドジャー